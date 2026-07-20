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Oeconomus: Ha a forint gyengülni kezd, a nyáron a 600 forintot is átlépheti a benzinár

Bosszantja a budapesti autósok többségét az üzemanyag folyamatos drágulása. A HírTV által megkérdezett sofőrök között volt olyan is, aki egyértelműen a kormányt hibáztatja, mert nem tartották be az ígéretüket. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója szerint ha a forint gyengülni kezd, a nyáron még a 600 forintot is túllépheti a benzin literenkénti ára.

  • Híradó
  • 7 perce
  • Forrás: HírTV
  • Fotó: csikiphoto
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Nehezményezik az autósok az üzemanyag folyamatos drágulását: Magyarországon ugyanis a 95-ös benzin átlagára jelenleg 595 forint literenként, míg a gázolaj átlagosan 615 forintba kerül a Holtankoljak.hu friss adatai szerint. 

Magyar Péter 480 forintos üzemanyagár-stopot követelt az Orbán-kormánytól még a választási kampány alatt. Csakhogy amint átvette a miniszterelnöki széket, eltörölte a védett árat. Az intézkedés eltörlését a gazdasági és energetikai miniszter is szorgalmazta: Kapitány István a döntést azzal indokolta, hogy nőtt a befektetői bizalom és erősödött a forint is.

A nyáron még a 600 forintot is meghaladhatja a benzin ára – ezt már az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója mondta el. Pásztor Szabolcs hozzátette, hogy a közel-keleti válságon kívül az üzemanyag árát a világpiaci olajár mellett a forint euróval és dollárral szembeni árfolyama is befolyásolja: ha a forint gyengül, az import drágul. 

 

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