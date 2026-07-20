Oeconomus: Ha a forint gyengülni kezd, a nyáron a 600 forintot is átlépheti a benzinár

Nehezményezik az autósok az üzemanyag folyamatos drágulását: Magyarországon ugyanis a 95-ös benzin átlagára jelenleg 595 forint literenként, míg a gázolaj átlagosan 615 forintba kerül a Holtankoljak.hu friss adatai szerint.

Magyar Péter 480 forintos üzemanyagár-stopot követelt az Orbán-kormánytól még a választási kampány alatt. Csakhogy amint átvette a miniszterelnöki széket, eltörölte a védett árat. Az intézkedés eltörlését a gazdasági és energetikai miniszter is szorgalmazta: Kapitány István a döntést azzal indokolta, hogy nőtt a befektetői bizalom és erősödött a forint is.

A nyáron még a 600 forintot is meghaladhatja a benzin ára – ezt már az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója mondta el. Pásztor Szabolcs hozzátette, hogy a közel-keleti válságon kívül az üzemanyag árát a világpiaci olajár mellett a forint euróval és dollárral szembeni árfolyama is befolyásolja: ha a forint gyengül, az import drágul.