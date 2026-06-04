Nem Magyarországra épül az MG új gyára, Rétvári szerint ennek komoly ára lesz

Hetvenmilliárdos beruházást bukott el Magyarország, ez a Tisza-kormány első komoly gazdasági kudarca -mutatott rá közösségi oldalán a KDNP frakcióvezetője. A kínai MG új autógyára nem Magyarországon, hanem Spanyolországban épül meg. Rétvári Bence szerint ez nemcsak gazdasági veszteség, hanem figyelmeztető jel is a kormány számára.

A KDNP frakcióvezetője elmondta: a mintegy 71 milliárd forint értékű beruházásért Magyarország is versenyben volt, a döntés nyomán azonban a fejlesztés Spanyolországba kerülhet. Kiemelte: a beruházás elvesztése mintegy 2300 munkahelytől fosztja meg Magyarországot. A politikus hozzátette: ez az, amikor valahol csak Facebook-kormányzás van, és valódi kormányzás nincs.