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Nem Magyarországra épül az MG új gyára, Rétvári szerint ennek komoly ára lesz

A beruházás elvesztése mintegy 2300 munkahelytől fosztja meg Magyarországot.

  • Hírek
  • 1 órája
  • Forrás: HírTV
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Hetvenmilliárdos beruházást bukott el Magyarország, ez a Tisza-kormány első komoly gazdasági kudarca -mutatott rá közösségi oldalán a KDNP frakcióvezetője. A kínai MG új autógyára nem Magyarországon, hanem Spanyolországban épül meg. Rétvári Bence szerint ez nemcsak gazdasági veszteség, hanem figyelmeztető jel is a kormány számára. 

A KDNP frakcióvezetője elmondta: a mintegy 71 milliárd forint értékű beruházásért Magyarország is versenyben volt, a döntés nyomán azonban a fejlesztés Spanyolországba kerülhet. Kiemelte: a beruházás elvesztése mintegy 2300 munkahelytől fosztja meg Magyarországot. A politikus hozzátette: ez az, amikor valahol csak Facebook-kormányzás van, és valódi kormányzás nincs.

 

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