Rohamosan fogy az olajtartalék

A közel-keleti konfliktus miatt gyakorlatilag lezárult a világ legfőbb olajútvonala. A piac egyelőre a végső tartalékait éli fel, de az irreális áremelkedés és az energiaipari összeomlás már a küszöbön áll, miközben az európai elit tétlenül szemléli a folyamatot.
Bár a Hormuzi-szoros, a világ egyik legfontosabb energiakereskedelmi útvonala hetek óta gyakorlatilag le van zárva, a piacok még nem omlottak össze teljesen. Hortay Olivér rámutatott: ezt a mesterséges csodát csupán a soha nem látott mértékű készlet felszabadítást hozó pánikreakció tartja életben.
Miközben az egyre fojtogatóbb helyzet a globális ellátási láncokat is próbára teheti, az energiaárak drámai robbanása csupán idő kérdése.