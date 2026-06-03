Rohamosan fogy az olajtartalék

Bár a Hormuzi-szoros, a világ egyik legfontosabb energiakereskedelmi útvonala hetek óta gyakorlatilag le van zárva, a piacok még nem omlottak össze teljesen. Hortay Olivér rámutatott: ezt a mesterséges csodát csupán a soha nem látott mértékű készlet felszabadítást hozó pánikreakció tartja életben.

Miközben az egyre fojtogatóbb helyzet a globális ellátási láncokat is próbára teheti, az energiaárak drámai robbanása csupán idő kérdése.