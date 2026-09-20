Szokatlan figyelmeztetés érkezett a J.P. Morgantől az olajpiac jövőjéről

Szokatlan bizonytalanságot jelez a J.P. Morgan legfrissebb olajpiaci elemzése. A bank szerint a közel-keleti konfliktus elhúzódása miatt már nem tudnak megbízható alapforgatókönyvet felállítani. A Brent ára 100 dollár fölé emelkedett, a globális dízelkészletek történelmi mélypont közelében vannak, miközben háborús károk és szállítási zavarok szűkítik a kínálatot. Orbán Balázs Facebook-bejegyzésében ebből azt a következtetést vonta le, hogy a magyar kormánynak a jelenleginél komolyabb gazdasági felkészülésre lehet szüksége. Ez politikai értékelés; maga a J.P. Morgan-jelentés elsősorban a globális olajpiaci bizonytalanságot rögzíti.