A biankó ígéretek kormánya

A megvalósulatlan kampányígéretek és a halasztott jóléti intézkedések kerültek a Komment Extra legutóbbi adásának középpontjába. A stúdióban Mirkóczki Ádám, Kacsoh Dániel, Szanyi Tibor és Szabó Gergő azt a kérdést járták körbe, hogy meddig tartható fenn az a politikai stratégia, amely a szociális várakozások azonnali teljesítését ígérte, ám a kormányzati gyakorlatban már a fedezethiányra hivatkozva halaszt el kulcsfontosságú döntéseket – mint a családi pótlék megduplázását. Műsorvezető: M. Kovács Róbert.