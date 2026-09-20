Terror Háza, 15 óra, a HírTV minden fontos pillanatot élőben mutat

Kiállás a Terror Háza mellett. Ma délután három órakor demonstráció kezdődik az Andrássy út 60. előtt, miután Tarr Zoltán miniszter megszüntette Schmidt Mária főigazgatói megbízását, és elrendelte a múzeum szakmai, működési és tartalmi felülvizsgálatát.

A tiltakozást Bayer Zsolt, Bencsik András, Huth Gergely és Szentesi Zöldi László hirdette meg. A szervezők szerint a vita már túlmutat egy személyi döntésen: arról is szól, hogyan őrizze meg Magyarország a kommunista és náci diktatúrák emlékezetét, és milyen jövő vár a Terror Háza jelenlegi kiállítására.

A történet közben újabb fordulatot vett: a múzeum hivatalos tájékoztatása szerint szeptember 22-én, kedden 10 órakor újranyit.

A HírTV ott lesz a helyszínen. Kövesse velünk élőben a „Kiállás a Terror Háza mellett!” demonstrációt 15 órától a HírTV műsorán, a HírTV online felületén, YouTube-csatornáján és Facebook-oldalán.