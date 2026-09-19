Szűcs Gábor: 20 évvel a gyurcsányi terror után a világ legjobb múzeumát akarták bezárni

A Tisza-kormány először a Terror Háza Múzeum ideiglenes, határozatlan időre szóló bezárásáról döntött, miközben az intézmény átvilágítása zajlik. Ezt a döntést azonban 24 órán belül visszavonták.

Szűcs Gábor a kialakult helyzetet értékelve hangsúlyozta, hogy szimbolikus eseményeknek lehetünk a szemtanúi. Kiemelte, hogy 70 évvel az 1956-os forradalom és szabadságharc, valamint 20 évvel a „Gyurcsány-terror” néven említett események után most arról van szó, hogy be akarták zárni azt a múzeumot, amelyet ő személy szerint a világ egyik legjobbjának tart.

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