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Szűcs Gábor: 20 évvel a gyurcsányi terror után a világ legjobb múzeumát akarták bezárni

A HírTV Péntek 18 című műsorában Szűcs Gábor, a Fidesz országgyűlési képviselője a Terror Háza Múzeum ideiglenes bezárása körüli fejleményekről beszélt. A politikus kifejtette álláspontját a múzeum szimbolikus jelentőségéről, a döntés visszavonásának okairól, valamint a jelenlegi politikai és társadalmi kontextusról.

  • Hírek
  • 1 órája
  • Frissítve: 1 órája
  • Forrás: HírTV
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A Tisza-kormány először a Terror Háza Múzeum ideiglenes, határozatlan időre szóló bezárásáról döntött, miközben az intézmény átvilágítása zajlik. Ezt a döntést azonban 24 órán belül visszavonták.

Szűcs Gábor a kialakult helyzetet értékelve hangsúlyozta, hogy szimbolikus eseményeknek lehetünk a szemtanúi. Kiemelte, hogy 70 évvel az 1956-os forradalom és szabadságharc, valamint 20 évvel a „Gyurcsány-terror” néven említett események után most arról van szó, hogy be akarták zárni azt a múzeumot, amelyet ő személy szerint a világ egyik legjobbjának tart.

A teljes beszélgetés IDE kattintva megtekinthető.

 

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