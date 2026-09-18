Kifütyülték Magyar Pétert a szociális ágazatban dolgozók tüntetésén

Demonstrációt tartottak a szociális ágazatban dolgozók péntek délután a Miniszterelnökség előtt. Azt kifogásolták, hogy a Tisza Párt a kampányban még béremelést ígért a szférában dolgozóknak a Működő és Emberséges Magyarország programban.

A beszédek közben megjelent a tömegben a miniszterelnök is és miután a szervezők átadták követeléseiket, Magyar Péter azonnal magyarázkodásba kezdett. Ezt követően pedig saját ígéretei betartása helyett a HírTV ellen kezdett hergelni. Ezután riporterünk azt szerette volna megtudni, hogy mikor várható a szociális szférában dolgozók béremelése, mire Magyar Péter ismét gyalázni kezdte kollégánkat. Ezután a kormányfő a sajtó kérdéseire egy rögtönzött sajtótájékoztatón akart válaszolni, de amikor észrevette, hogy ott van a HírTV stábja is, akkor meggondolta magát. Később pedig már a Miniszterelnökség épületébe menekült a HírTV kérdései elől.

A demonstráción egyébként több szakszervezet is megjelent, akik azt hangoztatták: csalódtak a Tisza-kormányban. A kormányfő és a szakszervezetek várhatóan jövőhéten ülnek majd asztalhoz tárgyalni.