Hat hónap, két álláspont: a 480-as árstoptól az ötezres dízeltámogatásig

A 95-ös benzin országos átlagára 635, a gázolajé 709 forint literenként. Magyar Péter a kampányban még 480 forintos benzinárstopot és adócsökkentést sürgetett, kormányon azonban már azt mondja: a védett ár visszaállítása ellátási kockázatot jelentene, ezért „most nem opció”.

A kabinet ehelyett a legfeljebb 110 kilowattos dízelautók tulajdonosainak havi 5000, az év végéig összesen 20 ezer forintos támogatást ad. Kapitány István szerint ez havi mintegy 10 milliárd forintba kerül, szemben a korábbi általános védett ár jóval nagyobb költségével.