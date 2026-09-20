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Hat hónap, két álláspont: a 480-as árstoptól az ötezres dízeltámogatásig

Magyar Péter a kampányban még 480 forintos benzinárstopot és adócsökkentést követelt. Most 635 forint a benzin, 709 a dízel, a kormány pedig célzott támogatással avatkozna be.

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A 95-ös benzin országos átlagára 635, a gázolajé 709 forint literenként. Magyar Péter a kampányban még 480 forintos benzinárstopot és adócsökkentést sürgetett, kormányon azonban már azt mondja: a védett ár visszaállítása ellátási kockázatot jelentene, ezért „most nem opció”. 

A kabinet ehelyett a legfeljebb 110 kilowattos dízelautók tulajdonosainak havi 5000, az év végéig összesen 20 ezer forintos támogatást ad. Kapitány István szerint ez havi mintegy 10 milliárd forintba kerül, szemben a korábbi általános védett ár jóval nagyobb költségével.

 

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