Magyar Péter a kormányzati sajtótájékoztatón folyamatosan a HírTV-ről beszélt

Az autópálya-koncesszióról is a HírTV jutott a miniszterelnök eszébe, a kormányszóvivői tájékoztatón folyamatosan televíziónkat emlegette. Amikor nem ő beszélt, akkor is igyekezett hanghatásokkal illusztrálni Vitézy Dávid előadását. Majd kommentárokkal próbálta színesíteni a megszólalást, amibe beleszőtte a HírTV-t is. Időről-időre vádaskodott, de riporterünkre sem felejtett el megjegyzést tenni. A tájékoztató végéhez közeledve egyre nagyobb érdeklődést mutatott a kormányfő az iránt, hogy mit csinál riporterünk.

Végül váratlan fordulatot vett a kormányzati tájékoztató: Magyar Péter köszönetet mondott a HírTV-nek, hogy a köztévé helyett közvetít a kabinet döntéseiről. Magyar Péter a kampányban fontosnak tartotta – ahogy ő fogalmazott – a sajtószabadság helyreállítását, azonban a HírTV már több mint egy hónapja nem tehetett fel kérdést neki.