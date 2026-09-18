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Magyar Péter a kormányzati sajtótájékoztatón folyamatosan a HírTV-ről beszélt

Bár az autópálya-koncesszióról volt szó a kormányzati tájékoztatón, Magyar Péter mégis inkább a HírTV-ről beszélt. A miniszterelnök folyamatosan megszakította Vitézy Dávid előadását, hol a riporterünkre tett megjegyzést, hol vádaskodott.

  • Híradó
  • 40 perce
  • Frissítve: 21 perce
  • Forrás: HírTV
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Az autópálya-koncesszióról is a HírTV jutott a miniszterelnök eszébe, a kormányszóvivői tájékoztatón folyamatosan televíziónkat emlegette. Amikor nem ő beszélt, akkor is igyekezett hanghatásokkal illusztrálni Vitézy Dávid előadását. Majd kommentárokkal próbálta színesíteni a megszólalást, amibe beleszőtte a HírTV-t is. Időről-időre vádaskodott, de riporterünkre sem felejtett el megjegyzést tenni. A tájékoztató végéhez közeledve egyre nagyobb érdeklődést mutatott a kormányfő az iránt, hogy mit csinál riporterünk.

Végül váratlan fordulatot vett a kormányzati tájékoztató: Magyar Péter köszönetet mondott a HírTV-nek, hogy a köztévé helyett közvetít a kabinet döntéseiről. Magyar Péter a kampányban fontosnak tartotta – ahogy ő fogalmazott – a sajtószabadság helyreállítását, azonban a HírTV már több mint egy hónapja nem tehetett fel kérdést neki. 

 

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