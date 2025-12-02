A NATO-országok külügyminiszterei Brüsszelben, Donald Trump különmegbízottja Moszkvában tárgyal

Kulcsfontosságú megbeszélések zajlanak a napokban az ukrán-orosz háború lezárása érdekében. Az ukrán delegáció vasárnap Floridában találkozott az amerikai külügyminiszterrel, Marco Rubióval, Volodimir Zelenszkij pedig hétfőn Párizsban tárgyalt Emmanuel Macron francia elnökkel.
Ma Moszkvában találkozik Vlagyimir Putyinnal Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja, Steve Witkoff, holnap pedig Brüsszelben tanácskoznak a NATO külügyminiszterek.
A Híradóban kapcsoltunk a NATO brüsszeli központjába, és Bugnyár Zoltán tudósító számolt be a részletekről.