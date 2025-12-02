A NATO-országok külügyminiszterei Brüsszelben, Donald Trump különmegbízottja Moszkvában tárgyal

Kulcsfontosságú megbeszélések zajlanak a napokban az ukrán-orosz háború lezárása érdekében. Az ukrán delegáció vasárnap Floridában találkozott az amerikai külügyminiszterrel, Marco Rubióval, Volodimir Zelenszkij pedig hétfőn Párizsban tárgyalt Emmanuel Macron francia elnökkel.