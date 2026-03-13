Az Európai Bizottság is javasolta a Barátság kőolajvezeték felderítését

Ursula von der Leyenék felhívása Kijev felé összhangban van azzal, amit Magyarország is hetek óta követel. Hazánk ugyanis vétójoggal élt az Ukrajnának nyújtandó, kritikus fontosságú 90 milliárd eurós hitellel kapcsolatban, amíg a cső újra üzembe nem áll.

Január végén az ukrán vezetés szerint a vezeték közelében megrongálódott egy fontos berendezés, azóta egyáltalán nem érkezik orosz olaj Magyarországra és Szlovákiába. A magyar kormány ugyanakkor többször rámutatott, hogy magát a vezetéket nem érte támadás. Brüsszel ragaszkodik ahhoz, hogy az ellenőrzéshez először Ukrajna jóváhagyását kell megszerezni, az ukrán kormány azonban még nem válaszolt a bizottság felhívására.