Az USA lépése az egekbe szökő olajárak fékezése érdekében

172 millió hordó olajat szabadít fel az amerikai kormány a stratégiai kőolajtartalékból, az iráni háború nyomán az egekbe szökő olajárak fékezése érdekében. A csütörtökön kiadott engedély felhatalmazza a március 12-ig hajókra berakodott orosz nyersolaj és kőolajtermékek kiszállítását és értékesítését washingtoni idő szerint április 11. éjfélig.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint a lépés létfontosságú az iráni háború miatt megingott energiapiacok stabilizálása érdekében. A tárcavezető közösségi oldalán hangsúlyozta, hogy a szűken meghatározott, rövid távú intézkedés csak a már szállítás alatt álló olajra vonatkozik, így nem jelent jelentős pénzügyi előnyt az orosz kormány számára.

Az intézkedést azután hozták, hogy a Brent olaj ára csütörtökön újból 100 dollár/hordó fölé ugrott. Az Egyesült Államok korábban is hangsúlyozta, hogy a Hormuzi-szoros megnyitása az egyik legfőbb feladatuk.

Brüsszel továbbra is úgy táncol, ahogy Zelenszkij fütyül

Az amerikai kormány felfüggesztette az orosz kőolaj tengeri szállítására vonatkozó szankciókat, azonban Brüsszel továbbra is úgy táncol, ahogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök fütyül. Erről már Szijjártó Péter számolt be, a külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a közel-keleti háborúnak súlyos hatása van a világ energiaellátására. A tárcavezető ugyanakkor leszögezte, hogy ebben a helyzetben Brüsszelnek azonnal fel kellene függesztenie az oroszokkal szembeni olajszankciókat.

A szankció lehetséges következménye a globális olajpiacra

Siklósi Pétert, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját arról kérdeztük, hogy milyen következménye lehet a 30 napos szankciónak a globális olajpiacra, illetve milyen előnyben részesítené Moszkvát ez az intézkedés. Arról is szó esett, hogy kényszerítheti-e az intézkedés az ukrán vezetőséget a Barátság kőolajvezeték megvizsgálásának engedélyezésére?