Ötpontos Fidesz-előny egy hónappal a választás előtt

Az intézet felmérése szerint a politikailag aktív szavazók 46 százaléka a Fidesz-KDNP-re szavazna, a Tisza Pártra pedig 41 százalékuk.

A XXI. Század Intézet szerint a háború és az energiaválság miatt kevesebb lett a pártválasztásában bizonytalan szavazó. A korábbi kutatásukhoz képest pedig egy százalékponttal bővült a Fidesz és a Tisza-szavazók tábora is.

Deák Dánieltől megtudhattuk, mit mutatnak a felmérés eredményei, és mi változott a korábbi kutatásukhoz képest. Az elemző kitért arra is, hogy minek tudható be ez az előnyszerzés, illetve hogyan áll a Tisza Párt támogatottsága a kormánypártokéval szemben.