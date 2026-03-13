A Magyar Nemzet jogerősen sajtópert nyert a Tisza Párttal szemben

Még tavaly augusztusban Etyeken beszélt arról Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke, hogy amennyiben elárulnák a választási terveiket, azonnal megbuknának.

Ezt követően pedig az Index hozta nyilvánosságra azt a több száz oldalas dokumentumot, amely szerint Magyar Péter pártja egy esetleges kormányváltás esetén egy, a magyar embereket megszorító gazdasági csomagot vezetne be. Magyar Péter azonban heves tagadásba kezdett, szerinte a megjelent dokumentum egy hamisítvány. De a párt költségvetési és adópolitikai szakértője, Kármán András is azt állította korábban, hogy a Tisza Pártnak semmi köze a több száz oldalas megszorítócsomaghoz.

A több száz oldalas dokumentumból a Bors ebből is szemlézett egy kiadványában, ami után Magyar Péter kezdeményezte, hogy tiltsák be a Bors Tisza-adóról szóló különszámát.

Csakhogy a Tisza Párt egyházügyi munkacsoportjának volt vezetője a Hír TV-nek elmondta: saját szemével győződött meg arról, hogy létezik a Magyar Péterék által tagadott gazdasági tervezet. Csercsa Balázs akkor a Célpontnak azt is elmondta, hogy balliberális szakértők aktívan részt vettek a programalkotásban.

Most pedig a Magyar Nemzet számolt be arról, hogy jogerősen sajtópert nyertek a Tisza Párttal szemben, miután Magyar Péterék a kiszivárgott adótervezet miatt pert indítottak ellenük. A Fővárosi Ítélőtábla másodfokon megváltoztatta az elsőfokú ítéletet, és a Tisza Párt keresetét teljes egészében elutasította.