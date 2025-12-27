Macron ígérete semmit sem ér: Így késelhetett szabadon a kiutasított migráns

A brutális párizsi késelés ismét rávilágított arra a tarthatatlan helyzetre, amelyben Nyugat-Európa vergődik. Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója szerint korántsem véletlen, hogy a támadó a karácsonyi ünnepi időszak idejét választotta a vérontásra, hiszen az Iszlám Állam felhívása kifejezetten bátorítja a keresztény ünnepek elleni merényleteket. A helyzet abszurditását fokozza, hogy Emmanuel Macron ígérete a bűnöző bevándorlók kitoloncolásáról mára üres szólammá silányult, hiszen a kiutasított migránsok – mint ez a nemi erőszak miatt körözött mali férfi – továbbra is szabadon sétálhatnak és késelhetnek a francia utcákon.