A magyar választások tétje, hogy Magyarországot levágják-e az olcsó orosz energiáról

Hidvéghi Balázs: "A magyar választások tétje egyre nagyobb. Kérdés, hogy megmarad-e a magyar emberek érdekeit képviselő nemzeti kormány. Vagy a Tiszával jön egy Brüsszelből és Kijevből rángatott bábkormány, amely enged Ukrajna EU-csatlakozása ügyében és igent mond a brüsszeli háborús politikára is. Hogy Magyarországot levágják-e az olcsó orosz energiáról, ezzel megszüntetve a rezsicsökkentést és a magyar emberek pénzét is elküldik-e az ukrajnai háborúba. Egy biztos Magyar Péter nem tud nemet mondani a brüsszeli követelésekre. "