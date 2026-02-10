NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
A magyar választások tétje, hogy Magyarországot levágják-e az olcsó orosz energiáról

A választások tétjéről Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára mondott véleményt.

  • Hírek
  • 52 perce
  • Forrás: HírTV
Hidvéghi Balázs: "A magyar választások tétje egyre nagyobb. Kérdés, hogy megmarad-e a magyar emberek érdekeit képviselő nemzeti kormány. Vagy a Tiszával jön egy Brüsszelből és Kijevből rángatott bábkormány, amely enged Ukrajna EU-csatlakozása ügyében és igent mond a brüsszeli háborús politikára is. Hogy Magyarországot levágják-e az olcsó orosz energiáról, ezzel megszüntetve a rezsicsökkentést és a magyar emberek pénzét is elküldik-e az ukrajnai háborúba. Egy biztos Magyar Péter nem tud nemet mondani a brüsszeli követelésekre. "

 

