Törökország vadászgépeket küld Ciprusra, Izrael Bejrútot is bombázza

Egy lelőtt iráni rakéta roncsai egy utcára estek a főváros közelében. A becsapódásban 32 civil sérült meg, köztük 4 gyerek, a legfiatalabb bahreini sebesült mindössze kéthónapos. A Perzsa-öböl országaiban eddig 10 halottja van az iráni támadásoknak.

Visszaütött azonban az Öböl országainak válogatás nélküli rakétázása. Irán szomszédai összefognak az agresszió ellen, a bahreini uralkodó arra emlékeztetett, hogy az országa épp azért csatlakozott a Béketanácshoz is, mert elkötelezett a béke ügye iránt. Keményebben fogalmazott az Egyesült Arab Emírségek elnöke, aki a helyi sebesülteket látogatta meg a kórházban. A sejk azt mondta, hogy aki megtámadja az Emírségeket, rosszul jár.

Az amerikai és az izraeli haderő közben tovább támadta Iránt. Teheránban bombázták az olajtárolókat is, az akciókban az izraeli légierőnek sikerült likvidálnia a korábban megölt katonai vezetés helyére frissen kinevezett tisztek egy csoportját is. A támadásokkal egy időben az iráni elnököt is egy kórházi látogatáson filmezték. Azt, hogy Iránban zavarodottság van a vezetésben, jelzi, hogy az államfő a hétvégén arról beszélt: Irán befejezi a szomszédai elleni támadásokat. A bejelentés után néhány órával azonban már újra iráni drónok és rakéták tartottak a Perzsa-öböl felé.

Az iráni bosszú legfrissebb következménye Izraelben, hogy a perzsa ország Tel Avivot és Izrael középső részét támadta olyan ballisztikus rakétákkal, amelyek úgynevezett kazettás robbanófejet szállítottak. Az ilyen fegyverekben sok kisméretű, emberek elleni bomba van.

Közben nyilvánosságra került egy iráni felvétel, amely azt igazolja, hogy amerikai Tomahawk rakéta találta el az iráni lányiskolát még a háború első napján. A midabi iskolában két rakéta robbant, a detonációkban 168 gyerek halt meg. Az áldozatok 7 és 12 év közötti tanulók voltak.