Botrány: 10 éves lányt ejtett teherbe egy bangladesi migráns Olaszországban

Heves felháborodást váltott ki Olaszországban egy bírósági ítélet. 2024 nyarán 10 éves kislányt erőszakolt meg egy 29 éves bangladesi férfi a bresciai menekülttárborban. Tette úgy bukott ki, hogy a kislány alhasi fájdalmakra panaszkodott, majd az orvosi vizsgálatból kiderült, hogy várandós. A terhességet megszakították, a kislányt később pedig védett helyre vitték. A bíró viszont úgy gondolja, nem történt erőszak: a férfi csupán a kislány beleegyezése nélkül cselekedett. Ezért az eredetileg kért büntetést 6 év 8 hónap börtön helyett első fokon 5 évre csökkentette.