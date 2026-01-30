Orbán Viktor: A Tisza Párt végrehajtaná a brüsszeli követeléseket

Ma Brüsszel és Kijev nemcsak a magyar energiapolitika ellehetetlenítésében érdekelt, hanem egy sokkal nagyobb tervük is van: az, hogy legyen végre egy ukránbarát, Brüsszel-barát kormány Magyarországon - erről beszélt Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök rámutatott: ha Ukrajna most bent lenne az unióban, akkor mi is benne lennénk a háborúban. Ezért Ukrajna uniós tagsága nemcsak gyorsítottan, hanem semmilyen formában nem képzelhető el.
Magyar Péter még tavaly márciusban jelentette be, hogy népszavazást indít a Tisza Párt, később azzal büszkélkedtek, hogy szimpatizánsaik nyitottak az elképzelésre.
Ha most Ukrajna Európai Uniós tag lenne, háború lenne Európában!
- mutatott rá Orbán Viktor a Kossuth rádióban. A miniszterelnök leszögezte: az csak illúzió, hogy ha egy tagállam egy nagyhatalommal harcol, akkor a többi tagország nem vonódik be a háborúba. A kormányfő nyomatékosította: Ukrajna uniós tagsága sehogy sem lehetséges.
Orbán Viktor ezután arról beszélt, hogy ha a Tisza Párt kormányra kerülne, végrehajtaná Brüsszel követeléseit, azért, hogy az ukrán háborút továbbra is fent tudják tartani. A miniszterelnök hozzátette: ha nem nemzeti kormánya van Magyarországnak, akkor Brüsszel egyszerűen elveszi az emberektől a támogatást.