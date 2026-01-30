Orbán Viktor: A Tisza Párt végrehajtaná a brüsszeli követeléseket

Magyar Péter még tavaly márciusban jelentette be, hogy népszavazást indít a Tisza Párt, később azzal büszkélkedtek, hogy szimpatizánsaik nyitottak az elképzelésre.

Ha most Ukrajna Európai Uniós tag lenne, háború lenne Európában!

- mutatott rá Orbán Viktor a Kossuth rádióban. A miniszterelnök leszögezte: az csak illúzió, hogy ha egy tagállam egy nagyhatalommal harcol, akkor a többi tagország nem vonódik be a háborúba. A kormányfő nyomatékosította: Ukrajna uniós tagsága sehogy sem lehetséges.

Orbán Viktor ezután arról beszélt, hogy ha a Tisza Párt kormányra kerülne, végrehajtaná Brüsszel követeléseit, azért, hogy az ukrán háborút továbbra is fent tudják tartani. A miniszterelnök hozzátette: ha nem nemzeti kormánya van Magyarországnak, akkor Brüsszel egyszerűen elveszi az emberektől a támogatást.