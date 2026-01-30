NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Közel 450 ezer eurót költöttek az illegális bevándorlókra Olaszországban

Sok migráns már a zsebében egy ügyvédi telefonszámmal érkezik Olaszországba, hogy ne tudják kiutasítani vagy az általa elkövetett bűntényekkel szemben felelősségre vonni.

35 eurójába, vagyis mintegy 14 ezer forintjába kerül az olasz kormánynak, hogy naponta egy illegális bevándorlót ellásson a menekülttáborban. Miközben a kísérő nélkül érkező fiatalokat ugyanúgy az önkormányzatok kötelesek ellátni, elhelyezni és taníttatni saját költségükön. Akit pedig kiutasítanak, vagy bűntényt követ el, annak a védelmét is ingyen látja el az olasz állam. Ez tavaly 180 millió forintnyi összegbe került az adófizetőknek.

 

