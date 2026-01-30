Közel 450 ezer eurót költöttek az illegális bevándorlókra Olaszországban

35 eurójába, vagyis mintegy 14 ezer forintjába kerül az olasz kormánynak, hogy naponta egy illegális bevándorlót ellásson a menekülttáborban. Miközben a kísérő nélkül érkező fiatalokat ugyanúgy az önkormányzatok kötelesek ellátni, elhelyezni és taníttatni saját költségükön. Akit pedig kiutasítanak, vagy bűntényt követ el, annak a védelmét is ingyen látja el az olasz állam. Ez tavaly 180 millió forintnyi összegbe került az adófizetőknek.