Rövid időn belül feloldják a titkosítást és kiderül, mi volt az ukrán aranykonvoj célja

A NAV múlt héten csapott le az aranykonvojként elhíresült ukrán pénzszállítmányra. A hatóság emberei 45 millió dollárt, 35 millió euró készpénzt, valamint 9 kilogramm aranyat találtak a pénzszállítókban. A szállítmányt és a járműveket a NAV lefoglalta, és pénzmosás gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást. A gépjárműveket csütörtökön visszaküldik Ukrajnába, de a lefoglalt pénz és arany a vizsgálat végéig marad.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter rámutatott: nem az a kirívó, hogy készpénzt szállítanak, hanem a mennyisége és annak lebonyolítása. Ki kell deríteni, hogy hová és mi célból szállították az összeget - hangsúlyozta. Gulyás Gergely elmondta: fennáll az esélye annak, hogy Ukrajnából kap támogatást a Tisza Párt. A miniszter leszögezte: különösen aggasztó, hogy az ukrán titkosszolgálathoz nyíltan kötődő személyek voltak azok, akik ezt szállították.

Ukrajna teljes pánikban van - erről már a külgazdasági és külügyminiszter beszélt. Szijjártó Péter elmondta, hogy az ukránok válaszadás helyett lopással és zsarolással vádolták meg Magyarországot, ebből látszik, hogy titkolnivalójuk van. Leszögezte, hogy ukrán válaszok híján a magyar hatóságok kiderítik a pénz valódi célját.