Európa omlik össze először egy globális energiaválságban

Ismét 100 dollár felett az olajár, a Hormuzi-szorosban több tankerhajó lángol, Irán nem enged át szállítmányt. A rakétatámadások miatt sorra áll le az energiakitermelés a Perzsa-öbölben, de Brüsszel nem akarja engedni, hogy Donald Trump enyhítsen az orosz olajra kivetett szankciókon. Üzemanyaghiány, élelmiszerhiány és drasztikus infláció jöhet.
A tartalomból:
- 100 dollár felett az olaj ára, az Öböl-országok sorra állítják le a kitermelést a rakétatámadások miatt
- Donald Trump feloldana egyes orosz olajszankciókat, Ursula von der Leyen arra kéri, hogy ne tegye
- Londonban az orosz árnyékflotta elleni katonai fellépés kidolgozásáról tárgyaltak
Vendégek:
Szilágyi Mátyás a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója, volt kisinyovi nagykövet
Toldi Ottó, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója
Tatár Mihály, az Oeconomus vezető elemzője
Műsorvezető: Ferkó Dániel