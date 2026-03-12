Európa omlik össze először egy globális energiaválságban

A tartalomból:

- 100 dollár felett az olaj ára, az Öböl-országok sorra állítják le a kitermelést a rakétatámadások miatt

- Donald Trump feloldana egyes orosz olajszankciókat, Ursula von der Leyen arra kéri, hogy ne tegye

- Londonban az orosz árnyékflotta elleni katonai fellépés kidolgozásáról tárgyaltak

Vendégek:

Szilágyi Mátyás a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója, volt kisinyovi nagykövet

Toldi Ottó, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója

Tatár Mihály, az Oeconomus vezető elemzője

Műsorvezető: Ferkó Dániel