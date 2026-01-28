Nem tűri a bénázást: Trump rendet tett Minneapolisban, a hazug parancsnoknak annyi

Donald Trump ismét bebizonyította, hogy nem kér a mellébeszélésből, és kemény kézzel tesz rendet. A minneapolisi razzia során elkövetett végzetes hiba és a nevetséges magyarázkodás azonnal a karrierjébe került Greg Bovino parancsnoknak. A felvételek ugyanis sokkolóak. Az áldozat, Alex Pretti nem támadt, csak segíteni akart egy nőnek, mégis kivégezték. A szövetségi határőrök túlkapása miatt most joggal forrnak az indulatok, hiszen a rendvédelem nem vadnyugati lövöldözést jelent. A republikánus belső feszültség is tapintható. Senki sem akarja, hogy az amatőrök tönkretegyék az elnök kemény munkáját. Sokan felvetik Christy Noem felelőssége kérdését is az ügyben, de Trump gyorsan lépett, mielőtt a baj nagyobb lenne.