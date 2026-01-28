Nem tűri a bénázást: Trump rendet tett Minneapolisban, a hazug parancsnoknak annyi

Nem csitulnak az indulatok Minneapolisban, de Donald Trump nem tétovázott: azonnal kirúgta a razziák vezetőjét. Greg Bovino azt hitte, megvezetheti az elnököt a fegyvertelen tüntető lelövésével, de a felvételek lebuktatták. Az elnök üzenete világos: a rendpártiság nem egyenlő az ész nélküli mészárlással, és az alkalmatlanoknak nincs helyük a csapatban.
Donald Trump ismét bebizonyította, hogy nem kér a mellébeszélésből, és kemény kézzel tesz rendet. A minneapolisi razzia során elkövetett végzetes hiba és a nevetséges magyarázkodás azonnal a karrierjébe került Greg Bovino parancsnoknak. A felvételek ugyanis sokkolóak. Az áldozat, Alex Pretti nem támadt, csak segíteni akart egy nőnek, mégis kivégezték. A szövetségi határőrök túlkapása miatt most joggal forrnak az indulatok, hiszen a rendvédelem nem vadnyugati lövöldözést jelent. A republikánus belső feszültség is tapintható. Senki sem akarja, hogy az amatőrök tönkretegyék az elnök kemény munkáját. Sokan felvetik Christy Noem felelőssége kérdését is az ügyben, de Trump gyorsan lépett, mielőtt a baj nagyobb lenne.