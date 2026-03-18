Orbán Viktor: Zelenszkij ígéreteivel tele van a padlás!

A kormányfő kijelentette, hogy „Zelenszkij ígéreteivel már tele van a padlás”, de a magyar családok ezekkel az ígéretekkel sem fűteni, sem tankolni nem tudnak. A miniszterelnök szerint a realitások talaján kell maradni, és

Magyarország nem hajlandó asszisztálni a 90 milliárd eurós uniós hitelkeret Ukrajnának történő átadásához, amíg a magyar érdekek nem érvényesülnek.

A nemzetközi színtéren zajló „nagy csaták” mellett legújabb videójában Orbán Viktor a belföldi mozgósítás erejét is kiemelte. Dunaújvárosi látogatása kapcsán elmondta, hogy a „szekér megindult”, a magyar hazafiak pedig mindenhol telt házzal várják a kormánypárti fórumokat. Sajátos metaforájával élve kijelentette: mint egy úthenger, úgy fogják „felszántani” az egész országot a választási kampány során, építve a közvetlen választói kapcsolattartásra és a nemzeti érdekek határozott képviseletére.