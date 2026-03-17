A polgármester levele lerántja a leplet – hajtóvadászat indul Menczer Tamás választókörzetében

Rendkívüli fellépést sürget Menczer Tamás Pátyon, miután a településen tarthatatlanná vált a kábítószerhelyzet. Székely László polgármester jelzései alapján a drogfogyasztók már a játszóterek és a temető környékét is ellepték, hátrahagyott fecskendőkkel és „krekk pipákkal” veszélyeztetve a gyermekeket.
A helyzetet súlyosbítja, hogy kábítószeres befolyásoltság alatt álló, engedély nélkül száguldozó sofőrök veszélyeztetik a helyiek testi épségét - derült ki a levélből.
A térség országgyűlési képviselője bejelentette:
hajtóvadászatot indítanak a drogkereskedők ellen, és az ügyben már egyeztetett Rétvári Bence miniszterhelyettessel is.
Menczer Tamás éles kritikával illette a Kutyapárt legalizációs törekvéseit, és válaszokat vár a párt helyi jelöltjétől, Fodor Bettinától: a pátyi családok védelme mellé áll-e, vagy továbbra is a drogterjesztést liberálisan kezelő pártvonalat képviseli.