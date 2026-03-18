Magyar Péter ázsiai statisztákkal vádolta, Orbán Viktor egyetlen mondattal vágott vissza

„Keserű az ébredés, és ilyenkor sok butaság elhangzik” – így reagált Orbán Viktor legfrissebb videójában Magyar Péter azon vádjaira, miszerint a miniszterelnök egri fórumán „ázsiai statiszták” előtt beszélt volna. A kormányfő szerint a Tisza Párt vezetőjét megérintette a „vereség szele”, és ez állhat a különös látomások hátterében.
Magyar Péter, A Tisza Párt elnöke kedden azt állította, hogy a miniszterelnök egri fórumán „ázsiai statiszták” töltötték meg a sorokat, hogy nagyobbnak tűnjön a tömeg.
A kormányfő szerint azonban a valóság ennél sokkal egyszerűbb:
ellenfeleit megérintette a „vereség szele”, és a keserű ébredés fázisában már „sok butaság elhangzik”.
Orbán Viktor emlékeztetett a Békemenetre, valamint országjárása kaposvári és egri állomására is, melyeken hatalmas tömegek vonultak fel. A kormányfő hangsúlyozta:
a Brüsszel által is támogatott ukránbarát politikával nem lehet választást nyerni Magyarországon, és ironikusan hozzátette, hogy
a következő napok eseményein még „jókat fognak derülni”.