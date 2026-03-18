Választási botrány a közösségi médiában – Az olajblokád után jön a Facebook-blokád

Korlátozza a magyar miniszterelnök posztjait a Facebook - írta az X-en Elon Musk világhírű influenszere. Az ausztrál származású Mario Nawfal azt írta: a lépéssel a Tisza párt kérésének tett eleget a Facebook, mindössze néhány héttel a választások előtt.

Nawfal rámutatott: ezzel szemben Magyar Péter ellenzéki jelenléte látványosan fel van erősítve. Az influenszer szerint Oskar Braszczynski a Meta közép- és kelet-európai régió kormányzati és társadalmi kapcsolatokért felelős szakembere korlátozza Orbán Viktor tartalmait.

Braszczynski a nyilvánosan elérhető Facebook-profilja alapján Ukrajna-párti, korábban két profilképe is volt az ukrán zászló színeivel.

Már a közösségi médiában is beavatkozik az Európai Unió a magyar választásokba. Dömötör Csaba, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője, úgy fogalmazott, idézem: az olajblokád után jön Facebook-blokád. A képviselő arról beszélt, hogy Brüsszelben aktiváltak egy olyan rendszert, amellyel korlátozni tudják a közösségi médiatartalmakat a magyar választások előtt. Az új intézkedés előre sorolhat hitelesnek mondott tartalmakat, és gyorsan korlátozhatja a károsnak ítélteket. A Bizottság a tartalomkorlátozás feladatát civilnek mondott, de a baloldalhoz közeli NGO-khoz szervezi ki.