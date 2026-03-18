A kanapéról a tűzvonalba: Így mentenek életeket az egykori szobakutyák a bombázások után

A mentőkutyák munkája a legveszélyesebb küldetés a háború sújtotta területek mélyén. A cél romok alatt megtalálni az eltűnt személyeket, amihez a speciálisan kiképzett kutyák kifinomult szaglása elengedhetetlen. Az összefogás erejét mutatja, hogy egy házaspár képes volt a házi kedvenceket kereső kutyákká tréningezni. Ezek a keresőkutyák fáradhatatlanul kutatnak, és bár a munka lelkileg megterhelő, jelenlétük az egyetlen reménysugár a pusztítás közepette.