A kanapéról a tűzvonalba: Így mentenek életeket az egykori szobakutyák a bombázások után

Az elhúzódó konfliktus árnyékában a remény néha négy lábon érkezik. A mentőkutyák szerepe felbecsülhetetlen a háború sújtotta Odesszában, ahol egy elszánt házaspár vállalta a lehetetlent: kanapén pihenő kedvencekből faragnak életmentő hősöket. Miközben a város utcáit törmelék borítja, ezek az állatok az utolsó esélyt jelentik azoknak, akik a leomlott falak fogságában várják a segítséget.
A mentőkutyák munkája a legveszélyesebb küldetés a háború sújtotta területek mélyén. A cél romok alatt megtalálni az eltűnt személyeket, amihez a speciálisan kiképzett kutyák kifinomult szaglása elengedhetetlen. Az összefogás erejét mutatja, hogy egy házaspár képes volt a házi kedvenceket kereső kutyákká tréningezni. Ezek a keresőkutyák fáradhatatlanul kutatnak, és bár a munka lelkileg megterhelő, jelenlétük az egyetlen reménysugár a pusztítás közepette.