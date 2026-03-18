Míg Washington engedélyezi, Brüsszel meg akarja tiltani az olcsó orosz energia importját

Szijjártó Péter: "Mi továbbra is mindent megteszünk azért, hogy Európa legalacsonyabb energiaköltségei legyenek, a magyar családok Európai legalacsonyabb rezsiköltségeit fizessék és a Magyarországon működő vállalatok Európa legalacsonyabb energiaköltségei fizessék. Ezzel továbbra is Magyarország legyen a legvonzóbb beruházási célpont Európában. Mert hogyha a vállalatok Magyarországra hozzák a beruházásaikat, akkor lesz munkahely, akkor lesz megélhetés."