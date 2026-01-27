Sebességkorlátozás Rómában

Róma belvárosában rendkívül nagy a turistaforgalom, szinte nincs olyan időszak, amikor ne lenne zsúfolt a városközpont. A szűk utcákban, a rossz beláthatóságú kereszteződésekben gyakran voltak balesetek. Emiatt a városvezetés úgy döntött, hogy januártól 30 km/h-ra korlátozza a sebességhatárt. Az intézkedés célja a balesetek számának csökkentése, a zaj- és légszennyezés mérséklése, valamint a gyalogosok és kerékpárosok biztonságának növelése. A helyiek vegyes érzésekkel fogadták az új szabályozást.

Az Örök Város új, 30 km/h sebességkorlátozása a történelmi központban január 15-én lépett életbe, így majdnem felére csökkentve a korábbi 50 km/h-s határt azokon az utcákban, ahol a lakók, turisták és autók elárasztják.

Észak-Olaszországban, Bolognában 2024 elején vezették be a széles körű sebességkorlátozást. Hatására a városában a közúti balesetek száma 13%-kal, míg a halálesetek száma körülbelül 50%-kal csökkent az egy év alatt.

