Ínycsiklandó disznóságok a Pinka völgyéből

Gőzölgő üstök, sercegő sültek és megannyi szorgos ember, akiknek egy a céljuk, hogy a környék jóllakjon. Január a disznóvágások szezonja és lássuk be, a hungarikumok közül az egyik legszimpatikusabb, a legjobb választás, ha ínyenc programra vágyunk. A Pinka völgyében Horvátlövő és a környező települések összefogtak, hogy vendégül lássák mindazokat, akik rajonganak a falusi gasztronómiáért.

A telet márpedig lélekmelengető finomságokkal lehet legkönnyebben túlélni, a helyiek pedig ezt pontosan tudják. Ahogy kell, a program a bontással kezdődött. Minden falu hozta a magáét: nem csak a malacokat, hanem a kedvenc recepteket is. Így készülhettek a környék legfinomabb fogásai, amik között mindenki megtalálhatta a foga alá valót.

És senki ne tagadja le, de a főzés bizony sport is egyben. Az abalé kavargatása, a tűz életben tartása bizony komoly erőnlétet igényel, amihez a kalóriát a mennyei malacságok biztosítják. Például a sült májjal felturbózott lángos, vagy a kondérban főtt orjaleves, aminek az illata messzire szállt a fagyos hidegben. Azt persze nehéz volt eldönteni, hogy mi a legfinomabb fogás a szinte végtelen kínálatból.

A falusi összefogás ereje pedig hatalmas, a finom falatok, a mennyei fogások és a jó hangulat keveréke szemmel láthatóan a legjobb közösségépítő. A hagyomány pedig úgy tűnik, erős alapkövekre épült. A fagyos szombaton igazán tüzes volt a hangulat, ráadásul a jelenlévőknek nem csak a lakomára volt gondjuk, hanem arra is, hogy adományaikkal támogassák a Szombathelyi Egyházmegyei Karitászt.