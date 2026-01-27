Vitályos Eszter: A Tisza új emberei globalista szervezetektől érkeztek

Vitályos Eszter: "Semmi meglepő nincsen egyébként abban, hogy ők a Tisza Párthoz beálltak vagy a Tisza Párt mögé beálltak. Mind a ketten olyan globalista nagytőkés szervezetektől jöttek, illetve ott dolgoznak, amiben semmi meglepő nincs, tehát ezek, ezek például Orbán Anita egy olyan Soros szervezetnél is tevékenykedik, ahol korábban láttuk már Bajnai Gordont, Korányi Dávidot, tehát tulajdonképpen a teljes balliberális oldal."