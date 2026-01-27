NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Az agrárminiszter szerint van remény arra, hogy kútba esik a Mercosur-megállapodás

Nagy István az európai, illetve a magyar agráriumot hátrányosan érintő nemzetközi szerződés körüli helyzetről mondott véleményt.

  • Hírek
  • 3 órája
  • Forrás: HírTV
Nagy István: "Hogyha Románia úgy foglal állást, hogy nem támogatja, az Európai Parlamentben a román képviselők sem fogják ezt támogatni, s abban a pillanatban Ursula von der Leyennek nem lesz meg az általános felhatalmazása arra, hogy aláírja a Mercosur-egyezményt. És innentől kezdve van reményünk arra nézve, hogy kútba esik az egész. És ez ezért kell nagyon, minden diplomáciai kapcsolatot megmozgatni, hogy tudjunk találni egy országot, aki átáll újra a mi oldalunkra..."

 

