Kossuth Zsuzsanna Nemzeti Egészségügyi Szakképzési Verseny Miskolcon

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara 2022-ben először hirdette meg a középfokú egészségügyi szakképzésben részt vevő fiatalok számára országos szintű szakképzési versenyét. A versenyfelhívásra a 2025/2026-os tanévben 53 egészségügyi szakképzést folytató intézmény 1167 tanulója jelentkezett. A borsod-abaúj-zempléni vármegyei döntőt Miskolcon tartották meg.

A vármegyei döntőn összesen 32 versenyző mérte össze tudását nyolc szakterületen. A résztvevőknek az első fordulóban egy interaktív tesztet kellett kitölteniük és számot adniuk tudásukról. Az indulók hosszas felkészülésen esnek át a megmérettetés előtt. Vannak, akik már rutinos versenyzőnek számítanak, hiszen évek óta részt vesznek az eseményen.

A vármegyei döntő ismeretkörönkénti első helyezett versenyzői továbbjutnak az országos döntőbe, melyet Budapesten rendeznek meg 2026. március 18-án.