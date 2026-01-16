Sokkoló razzia: kiskorú migránst fogtak el dzsihadista gyanúval Európában

A fiatal a közösségi médián keresztül radikalizálta saját magát, és az Iszlám Állam terrorszervezet ideológiáját terjesztette. A Hír TV-t Tóth Brigitta tudósította, Murciából.

Alig kezdődött el az év, máris őrizetbe vettek a rendőrök dzsihadizmussal összefüggésben egy kiskorú bevándorlót Baszkföldön. A mindössze 16 éves fiút tavaly november óta figyelték a hatóságok, miután felmerült a gyanú, hogy az Iszlám Állam terrorszervezethez köthető propagandaanyagokat követ, azokból tanul és egyre szélesebb körben terjeszti is azokat a közösségi oldalakon.

A nyomozás szerint nem állt közvetlen kapcsolatban terrorszervezeti tagokkal, hanem saját magát radikalizálta az interneten elérhető tartalmakkal, és harcosként azonosította magát. Elfogásakor összetűzésbe került a rendőrökkel, majd a hátizsákjában több szúró-vágó eszközt, egy maszkot és egy pisztolyutánzatot is találtak.