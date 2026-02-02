Újabb tragikus vesztesség rázta meg a kárpátaljai magyar közösséget

Ismét gyászol a kárpátaljai magyarság: az ukrán hadsereg kötelékében szolgáló Reban Zsolt tragikus körülmények között, egy katonai kiképzés során vesztette életét. A kárpátaljai katona halála rávilágít a háborús felkészítés veszélyeire és a magyar közösséget érő folyamatos veszteségekre. A szörnyű hír kapcsán a Napindító vendége volt Kiss Rajmund, az MCC Diplomáciai Műhelyének vezetője.
Kiss Rajmund részletesen elemezte az ukrán hadsereg kritikus állapotát. Kiemelte, hogy az átlagéletkor a fronton már 40 év felett van, és a kijevi vezetés olyan drasztikus mozgósítási törvényeket készít elő, amelyek a 18 éves fiatalokat és bizonyos szektorokban a nőket is érintenék. A szakértő rámutatott: a lakosság körében eluralkodott az apátia és a félelem, a kényszersorozások elől menekülők száma pedig folyamatosan nő, ami aláássa az ország belső stabilitását.