Brüsszel és Kijev kormányon szeretné látni Magyar Pétert Budapesten

Hidvéghi Balázs: "Brüsszel és Kijev azért szeretné Magyar Pétert látni kormányon Budapesten, mert nekik egy bábkormány kellene. Egy olyan politikus, amely kiszolgálja az ő elvárásaikat. Mi azonban azt mondjuk, hogy ezek az elvárások, ez a háborús politika ez veszélyes és elhibázott, a magyarok érdekével ellentétes. Ezért nagyon fontos, hogy kiálljunk az önálló, szuverén magyar politika és a magyar érdekből kiinduló politika mellett. Erre az egyetlen biztos választás Orbán Viktor és a Fidesz."