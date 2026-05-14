A globális olajválság és a kerozinhiány ellenére stabil maradt a hazai energiaellátás

A globális olajválság miatt Európában kerozinhiány és járattörlés várható. Hazánk ellátása a Barátság vezetéknek köszönhetően egyelőre stabil.

  • 2 órája
  • Frissítve: 1 órája
A globális olajválság térdre kényszeríti a világot. A finomítók lebombázása miatt a kerozinhiány hamarosan fenyegető repülőjárat törlések sorozatát okozhatja. Olajalapú világunkban minden drágulni fog. 

Bár a kis hazai kutak az árrés hiánya miatt bajban vannak, a magyar energiaellátás biztonságban van. A csővezetékeken zavartalanul érkezik a nyers kőolaj, így amíg Európa hiánnyal küzd, a hazai benzinkutak ellátása zavartalan marad.

 

