A globális olajválság és a kerozinhiány ellenére stabil maradt a hazai energiaellátás

A globális olajválság térdre kényszeríti a világot. A finomítók lebombázása miatt a kerozinhiány hamarosan fenyegető repülőjárat törlések sorozatát okozhatja. Olajalapú világunkban minden drágulni fog.

Bár a kis hazai kutak az árrés hiánya miatt bajban vannak, a magyar energiaellátás biztonságban van. A csővezetékeken zavartalanul érkezik a nyers kőolaj, így amíg Európa hiánnyal küzd, a hazai benzinkutak ellátása zavartalan marad.