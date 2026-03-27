HírTvKülföld

Újabb ukrán városokra csapott le az orosz hadsereg

Harkivban és Dnyipróban civilek sebesültek meg, autók rongálódtak meg, lakások gyulladtak ki. Többen azt mondták, hogy nagyon félnek az éjjeli támadásoktól.

  Híradó
  2 órája
  Frissítve: 2 órája
  Forrás: HírTV
Könnyes szemekkel és remegő kézzel nyilatkozott egy idős hölgy, miután egy orosz drón eltalálta lakását. Dnyipróban több lakóház mellett a helyi gimnáziumot is találat érte.

Leégett járművek és törmelék borította Harkiv utcáit is, a felvételek pár nappal ezelőtt készültek, de a csapások azóta is folyamatosak.

Az ukránok helyzetét tovább súlyosbítja, hogy Donald Trump arról beszélt, hogy az Egyesült Államok átirányíthat Irán felé Ukrajnának szánt hadianyagokat. Az amerikai elnök azt mondta: általános, hogy a felhasználási cél megváltozzon, és hozzátette, hogy az USA segít Ukrajnának, de csak eladások útján.

 

