Újabb ukrán városokra csapott le az orosz hadsereg

Könnyes szemekkel és remegő kézzel nyilatkozott egy idős hölgy, miután egy orosz drón eltalálta lakását. Dnyipróban több lakóház mellett a helyi gimnáziumot is találat érte.

Leégett járművek és törmelék borította Harkiv utcáit is, a felvételek pár nappal ezelőtt készültek, de a csapások azóta is folyamatosak.

Az ukránok helyzetét tovább súlyosbítja, hogy Donald Trump arról beszélt, hogy az Egyesült Államok átirányíthat Irán felé Ukrajnának szánt hadianyagokat. Az amerikai elnök azt mondta: általános, hogy a felhasználási cél megváltozzon, és hozzátette, hogy az USA segít Ukrajnának, de csak eladások útján.