Jó hírek? Máris jön a hidegzuhany az Egyesült Királyságban

Az Egyesült Királyságban kedvező inflációs adatok láttak napvilágot, és áprilistól a háztartási energia díja is csökken. Ezek az adatokat azonban még a közel-keleti háború előtti időszakban gyűjtötték, és szakértők szerint a megemelkedett üzemanyag-árak felül fogják írni ezt az optimizmust. Londoni tudósítónk, Heckenast László küldött beszámolót.

Idén februárban 3 százalék volt az éves szintre vetített infláció, ami a szeptemberi 3,8 százalékhoz képest jelentős csökkenés. A csökkenő tendencia optimizmusra adott okot, és sok elemző arra számított, hogy a múlt héten tovább csökkenhet a jegybanki alapkamat is.



Az üzemanyagok fix összegű jövedéki adóját 2022 óta nem emelték – ez jelenleg közel 53 penny literenként, amire még 20 százalék ÁFA is kerül, így az adótartalom még most is közel 50%. Ez a tervek szerint idén szeptemberben még tovább növekedne, de több érdekvédő szervezet is felszólította a kormányt, hogy a jelenlegi helyzetben halassza el az adóemelést.



A háztartási energia ára nem reagál ilyen gyorsan a piaci változásokra, mert itt hatósági árplafon érvényesül. Ha nem enyhül az energiaválság, júliustól a háztartásoknak is jóval többet kell majd fizetniük.