Leleplezés: kémek és ukrán hatósági képviselők a Tisza párt körül

Egyre több kém és az ukrán hatóságok képviselői jelennek meg a Tisza párton belül - jelentette ki a Fidesz frakciószóvivője. Németh Balázs elmondta: a két informatikus kapcsolatát próbálja cáfolni az ukránpárti propaganda, de konkrét bizonyítékok vannak arra, hogy rendszeresen egyeztettek a Tisza párt vezetőségével.

A Tisza Párt egykori informatikusai ellen indított vizsgálatot kifogásolta a Nemzeti Nyomozóiroda volt századosa. Szabó Bence azt állította: magyar titkosszolgálat nyomást gyakorolt a rendőrségre, hogy találjanak a Tisza Pártra terhelő adatokat. A belügyminiszter állításit cáfolta és azt mondta: ha lesz bizonyíték, akkor azt meg fogják vizsgálni.

Az ügy pikantériája, hogy az állítólagos nyomásgyakorlásról beszélő volt nyomozót ugyanannak az ügyvédi irodának az ügyvédje képviseli amelyik az aranykonvoj személyzetét is képviseli.