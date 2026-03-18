Trump és a „kubai sakkjátszma”: Mikor hullhat Washington ölébe a szigetország?

A napi szintű áramkimaradások és az alapvető ellátási zavarok soha nem látott elégedetlenséget szültek, amit Washington tudatos stratégia mentén igyekszik fokozni.

Az amerikai vezetés, élén a kubai gyökerekkel rendelkező Marco Rubio külügyminiszterrel, láthatóan a rezsim belső meggyengülésére és egy esetleges „ölbe hulló” megoldásra vár, miközben árgus szemekkel figyeli Kína térnyerési kísérleteit. A kérdés már nemcsak a kubai demokrácia sorsa, hanem globális nemzetbiztonsági érdek is: az Egyesült Államok semmiképp sem engedheti meg, hogy Peking hídfőállást építsen ki mindössze 90 mérföldre Florida partjaitól. Miközben a figyelem középpontjában jelenleg az iráni konfliktus áll, a háttérben Kuba sorsa is válaszúthoz érkezett: lassú demokratizálódás vagy egy újabb, Amerika-barát tekintélyelvű fordulat várható Havannában?