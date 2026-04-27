60 centiméteres hó esett ebben a városban

Még a vastag hótakaróhoz szokott, a hideget legendásan jól tűrő orosz emberek számára is meglepő volt az április végi rendkívüli havazás Moszkva utcáin. A mérések szerint a csapadékmennyiség történelmi rekordot döntött, egyes adatok alapján több mint két évszázada nem hullott ennyi hó a városban. A hótakaró helyenként a 60 centimétert is elérte, ami már a mindennapi működést is érezhetően akadályozta.