A kárpátaljaiak jogairól szóló megállapodás belekerült az EU-Ukrajna kisebbségi cselekvési tervbe

Orbán Anita az uniós külügyminiszterek tanácskozására érkezve azt mondta, hogy a magyar kormány Kijevtől garanciákat kapott ennek végrehajtására, és a megállapodás egy uniós cselekvési tervbe is belekerült.

Az uniós külügyminiszterek ma Luxembourgban az utolsó akadályt is elháríthatják az ukrán uniós csatlakozás megindítása elől. Egybehangzó döntésüket követően megnyílhat a folyamatban Ukrajna és Moldova első csatlakozási klasztere, amit eddig az előző magyar kormány blokkolt. Az uniós bővítési biztos szerint júliusban a maradék öt is napirendre kerülhet. A részletekről Bugnyár Zoltán tudósított Brüsszelből.