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Putyin vele beszélt egy órán keresztül telefonon

Csaknem egy órás telefonbeszélgetést folytatott az Amerikai Egyesült Államok elnöke és az orosz elnök

  • Híradó
  • 45 perce
  • Forrás: Hír TV
  • Fotó: FotoField
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Csaknem egy órás telefonbeszélgetést folytatott az Amerikai Egyesült Államok elnöke és az orosz elnök. Erről Vlagyimir Putyin főtanácsadója beszélt Moszkvában. Jurij Usakov elmondta, az egyeztetésen Donald Trump ismét hangsúlyozta, hogy a harcokat le kell állítani. Mint fogalmazott, kész befolyást gyakorolni mind az európai országokra, mind pedig Ukrajnára azok beszüntetése érdekében, egyebek között a küszöbön álló G7-csúcstalálkozón is. A beszélgetésen Vlagyimir Putyin felköszöntette az Amerikai Egyesült Államok elnökét születésnapja alkalmából és sok sikert kívánt neki a labdarúgó világbajnokság megrendezéséhez is.

 

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