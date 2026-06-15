Putyin vele beszélt egy órán keresztül telefonon

Csaknem egy órás telefonbeszélgetést folytatott az Amerikai Egyesült Államok elnöke és az orosz elnök. Erről Vlagyimir Putyin főtanácsadója beszélt Moszkvában. Jurij Usakov elmondta, az egyeztetésen Donald Trump ismét hangsúlyozta, hogy a harcokat le kell állítani. Mint fogalmazott, kész befolyást gyakorolni mind az európai országokra, mind pedig Ukrajnára azok beszüntetése érdekében, egyebek között a küszöbön álló G7-csúcstalálkozón is. A beszélgetésen Vlagyimir Putyin felköszöntette az Amerikai Egyesült Államok elnökét születésnapja alkalmából és sok sikert kívánt neki a labdarúgó világbajnokság megrendezéséhez is.