Újabb diplomáciai egyeztetés készül Irán és az USA között

Lezárt utak, korlátozott közlekedés, elégedetlenkedő emberek: magas készültség van Iszlámábád utcáin az amerikai és az iráni küldöttség megérkezése előtt. A lakosok egyet nem értésüket fejezték ki a hatóságok intézkedéseivel szemben, amelyet a tárgyalások közeledtével vezettek be. Voltak, akik a Hormuzi-szoroshoz hasonlították városukat.

Szombat hajnalban landolt az iráni külügyminiszter gépe Pakisztánban. Abbas Araghchi egy második tárgyalási forduló előkészítése érdekében érkezett Iszlámábádba, hogy végett vessen a gazdasági és geopolitikai nyomásnak. Az iráni külügyminiszter ugyanakkor leszögezte, nem hajlandó az amerikai küldöttséggel tárgyalni, így a felek valószínűleg a pakisztáni közvetítéssel egyeztetnek majd a békemegegyezés feltételeiről. Az iráni külügyminisztérium hangsúlyozta, hogy Pakisztán hídként működhet, közvetítve Irán azon szándékait, hogy véget vessen a konfliktusnak.

A Fehér Ház szóvivője ugyanakkor hangsúlyozta, hogy remélhetőleg közelebb kerülnek egy megállapodáshoz az amerikai és iráni küldöttek. Továbbá leszögezte, hogy az amerikai küldöttek azért mentek Pakisztánba, mert Irán személyesen akart beszélni.

Egyelőre Irán nukleáris programjának kérdésében nem közeledtek az álláspontok, azonban az amerikai elnök reméli, hogy Irán változtat ezen. Ugyanakkor a CNN arról számolt be, hogy az amerikai haderő kész megsemmisíteni az iráni blokádot, amennyiben a tárgyalások nem lesznek sikeresek.

Jelenleg hivatalosan Irán és az Egyesült Államok között tűzszünet van érvényben, amelynek meghosszabbításáról az amerikai elnök döntött. Az iráni parlament egyik képviselője ugyanakkor leszögezte, hogy Iránnak nem volt szüksége a tűzszünetre, vagy annak meghosszabbítására, Washingtont legyőzött ellenségnek tekintve. Donald Trump leszögezte, hogy nem siet a békemegállapodással. Állítása szerint a háború gazdasági hatása kisebb, mint várta, különösen az olajárak és a tőzsdei mozgások terén.