Fico nem lepődne meg, ha az ukrán hitel kifizetése után ismét leállna a Barátság kőolajvezeték

Megérkeztek az első kőolajszállítmányok Magyarországra a Barátság kőolajvezeték újraindítását követően - jelentette be közleményében a MOL.

A MOL közleményében azt írta, hogy a mennyiségek a fényeslitkei és a budkovcei állomásokon keresztül érték el hazánk területét.

Eközben Denisa Saková szlovák gazdasági miniszter is arról számolt be, hogy a vezeték szlovákiai ágán is újraindult a szállítás. Azonban Robert Fico szlovák miniszterelnök nem lepődne meg, ha az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel kifizetése után nem sokkal ismét leállna a Barátság kőolajvezeték.

Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója is megszólalt a témában, hogy egy ilyesfajta fenyegetés milyen következményeket vonhat maga után, illetve várható-e valamilyen fellépés az Európai Unió részéről, ha ez valóban bekövetkezik?

 

