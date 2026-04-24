Bóka János kitálalt: Ezért indult meg újra az orosz olaj Ukrajnán keresztül

A miniszter az interjúban kitért az ukrán olajszállítások körüli konfliktusra, és a magyar belpolitikai változások nemzetközi hatásaira. A politikus rámutatott: a kormány „pénzt az olajért” stratégiája teljes győzelmet aratott. A miniszter szerint a szállítások hirtelen újraindulása egyértelművé tette, hogy Kijev nem technikai, hanem politikai okokból zárta el a csapokat, amivel Ukrajna bebizonyította, hogy megbízhatatlan partnerként közvetlen kockázatot jelent az európai energiabiztonságra.

A tárcavezető éles kritikával illette a Tisza Párt és Magyar Péter diplomáciai felvetéseit. Kifejezetten szerencsétlennek és „diplomáciai inzultusnak” nevezte azt a forgatókönyvet, amely szerint Izrael miniszterelnökét úgy hívnák meg az 1956-os évfordulóra, hogy közben a Nemzetközi Büntetőbíróság döntéseire hivatkozva a letartóztatásával fenyegetnék. Bóka János úgy vélte, a szavaknak a nemzetközi kapcsolatokban súlya van, és egy demokratikus állam vezetőjével szemben ez a fajta „erőfitogtatás” elfogadhatatlan.