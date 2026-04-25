Ellenzik és felháborítónak tartják a megkérdezettek a Szivárvány TV-t

Még csütörtökön tette közzé a Media1, hogy egy LMBTQ-tévécsatorna indul Magyarországon. A portál azt írta, hogy beadták a szükséges dokumentumokat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz. Akkor még nem lehetett tudni, hogy ki áll a csatorna mögött, de a honlapján az EuroCable Magyarország logója szerepelt. A HírTV megkereste a cég tulajdonosát, és Pataki Tamás stábunknak nem cáfolta, hogy köze lenne a csatornához.

Azóta Pataki Tamás kiadott egy sajtóközleményt, melyben az áll: a Szivárvány TV egy 12 éves projekt, melynek alapjait már 25 éve lefektették. Szerinte az ismeretterjesztő fókuszú csatorna segítheti az edukációt és a társadalmi megosztottság csökkentését.

Az Európai Unió a választások után néhány nappal elkaszálta a gyermekvédelmi törvényt, amely után nem sokkal bejelentették a csatornát. Pataki Tamás közleményében erre azt írta, hogy a döntésnek nincsen köze az adó indulásához, azt már jóval korábban elindították az NMHH-nál. Ám ellentmondásba keveredett, ugyanis a Média1-nek máshogy fogalmazott: a portálnak azt ismerte el, hogy az időzítésnek az Európai Bíróság keddi ítéletéhez van köze.

Pataki Tamás, a csatorna tulajdonosa pár hónappal ezelőttig még a Magyar Kommunikációs Szövetség alelnöke volt, és megkapta a szervezet Kommunikációs Nagydíját, amely azért érdekes, mert maga a szövetség dönti el, hogy ki kapja.

